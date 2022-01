Tăng khống 7 triệu cổ phiếu, một cựu giám đốc bị bắt

Chiều 24/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an - cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra hành vi tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu Công ty Cổ phần liên doanh SANA WMT (nay là Công ty Cổ phần ASA), mã chứng khoán: ASA.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ASA đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA, tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán thu lời bất chính.

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ASA về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Nguyễn Văn Nam. (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Sau khi VKSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư bị thiệt hại, bị Nguyễn Văn Nam chiếm đoạt tiền có đơn đề nghị (kèm hồ sơ, tài liệu) gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Mọi thông tin liên hệ Thiếu tá Nguyễn Đức Phương, Điều tra viên Phòng 9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tại địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, số điện thoại 0982.257.888.