Tạm giữ người đàn ông đánh tới tấp nam sinh mặc áo shipper

Sáng 19/2, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Đặng Thái Hoàng (SN 1995, trú tại thành phố Vinh) đang bị tạm giữ để điều tra về vụ việc hành hung một nam sinh lớp 11, gây xôn xao dư luận vào chiều 18/2.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, vụ việc đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đặng Thái Hoàng đang bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: Công an phường Quang Trung).

"Chúng tôi đang tạm giữ để làm rõ vụ việc. Qua xem clip đăng trên mạng xã hội cho thấy nam thanh niên này đánh người dã man", lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An nói.

Trước đó vào chiều 18/2, một clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên mặc áo shipper bị một người đàn ông hành hung trên đường Trần Phú, thành phố Vinh.

Người bị đánh là em N.Q.S., 17 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh, học lớp 11 tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh, em S. được chẩn đoán bị gãy xương chính mũi.

Theo thông tin, sau giờ học, S. mượn áo shipper của một người bạn để mặc về nhà cho đỡ lạnh. Khi S. dừng xe tại ngã tư trên đường Trần Phú, có va chạm nhẹ với một người đàn ông đi bộ qua đường. Khi S. chưa kịp giải thích và xin lỗi thì người này đã xông vào đánh.

Em S. được đưa vào Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh chụp CT với kết quả bị gãy xương chính mũi (Ảnh: Bảo Hoàng).

Gia đình đã đưa em S. xuống điều trị tại Bệnh viện Quân Y 4. Ông Nguyễn Văn Cừ, bố của nam sinh S., cho biết, gia đình rất bức xúc trước hành vi côn đồ của người đàn ông và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.