Tạm giữ nghi can vụ thi thể người đàn ông không nguyên vẹn trong hẻm

Dân trí Khuya 26/9, Công an Quận 7, TPHCM tạm giữ nghi can 34 tuổi, để lấy lời khai do nghi vấn liên quan đến vụ việc thi thể người đàn ông không nguyên vẹn được phát hiện trong hẻm gây xôn xao dư luận.

Danh tính nghi can này vẫn chưa được cơ quan công an tiết lộ. Một đại diện Công an Quận 7 cho hay: "Người này không ngáo đá, không có rượu, bia trong cơ thể và tâm lý không được ổn định". Nghi can tại trụ sở công an. Trước đó, chiều cùng ngày, người dân phát hiện phần đầu của người đàn ông nằm trong hẻm 645 Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, Quận 7) nên hốt hoảng trình báo công an. Nhận tin báo, Công an Quận 7 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan. Nghi can có liên quan bị bắt giữ ngay sau đó. Con hẻm xảy ra vụ việc. Nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi, tính tình hiền lành và đã có gia đình. Đại tá Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Công an Quận 7 - cho biết, đơn vị đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ án. Hoàng Thuận