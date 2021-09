Tạm giữ nam thanh niên tấn công lực lượng ở chốt kiểm soát dịch

Dân trí Khi di chuyển đến chốt kiểm soát dịch Covid-19, đối tượng điều khiển xe máy tông vào barie chốt kiểm dịch làm cả xe và người ngã xuống đường, rồi chửi bới và hành hung lực lượng công an tại đây.

Ngày 5/9, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho hay, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (sinh năm 1989, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ" tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (áo đen) đang tấn công anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ Công an xã Hòa Phong (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, chiều 4/9, đối tượng Tâm điều khiển xe mô tô đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang thì tông vào barie chốt kiểm soát dịch làm cả xe và người ngã xuống đường.

Sau khi đứng dậy, Tâm chửi bới lực lượng công an và tấn công anh Nguyễn Văn Nam (cán bộ Công an xã Hòa Phong) đang làm nhiệm vụ tại chốt. Lúc này, anh Nam cùng lực lượng trực chốt đã nhanh chóng khống chế, điện báo Công an huyện Hòa Vang.

Ngay trong chiều tối 4/9, Công an huyện Hòa Vang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Tâm về hành vi "chống người thi hành công vụ" theo quy định tại điều 330 Bộ Luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hòa Vang điều tra, làm rõ.

Công Bính