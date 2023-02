Tạm giữ hình sự 2 đối tượng đánh hội đồng nhân viên bảo vệ chùa Hương

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, cho hay, đơn vị đang tạm giữ hình sự Vũ Văn Đại (31 tuổi) và Bùi Đức An (31 tuổi, cùng ở TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan chức năng, trưa 11/2, đoàn khách khoảng 30 người ở TP Hải Phòng, trong đó có Đại và An, đi tham quan Chùa Hương, đã trèo ngược chiều để xuống động Hương Tích.

Hai đối tượng hành hung nhân viên bảo vệ chùa Hương (Ảnh: ANTĐ).

Thấy vậy, anh Trần Văn Hoàng (nhân viên bảo vệ) đã nhắc nhở du khách. Tuy nhiên, Đại không chấp hành và cãi cọ với anh Hoàng. Khi nhân viên bảo vệ cương quyết yêu cầu đoàn khách chấp hành, Đại đấm vào mặt anh Hoàng.

Sau đó, nạn nhân bị nhóm khách hành hung, tấn công bằng chân, tay. Trong đó, An dùng gậy gỗ đuổi đánh anh Hoàng khiến nạn nhân bị thương tích.

Khi vụ việc được báo với cơ quan chức năng, công an của Trạm Công an Hương Tích đã tới hiện trường, bắt giữ Đại và An. Sau đó, lực lượng chức năng địa phương bàn giao 2 đối tượng cho Công an huyện Mỹ Đức xử lý theo thẩm quyền.