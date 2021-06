Tạm giữ hình sự 2 đối tượng cho vay nặng lãi có nhiều hung khí nguy hiểm

Dân trí Công an An Giang vừa bắt 2 đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Châu Phú. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Chiều 4/6, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự Võ Thanh Tùng (SN 1967, ở xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú) và Nguyễn Hữu Thanh An (SN 1986, ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, An Giang), để tiếp tục điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó, hồi 16h50 ngày 2/6, tại khu vực khóm Vĩnh Hưng (thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú), lực lượng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Nguyễn Hữu Thanh An đang thu tiền lãi của người vay, cùng tang vật gồm: 2 cuốn tập học sinh có ghi tên những người vay, 17 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động và 2 con dao cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Hữu Thanh An (Ảnh: Tiến Tầm).

Đối tượng Võ Thanh Tùng (Ảnh: Tiến Tầm).

Từ lời khai của An và những người liên quan, ngay trong đêm lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Võ Thanh Tùng, tiếp tục phát hiện và thu giữ 17 quyển tập học sinh có ghi tên những người cho vay tiền, 200 triệu đồng tiền mặt và 2 cây mã tấu.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Thanh Tùng và thu giữ một điện thoại di động.

Công an An Giang thu giữ các quyển vở học sinh ghi thông tin người vay tiền và nhiều hung khí nguy hiểm tại nhà Võ Thanh Tùng (Ảnh: Tiến Tầm).

Qua quá trình điều tra, xác minh bước đầu cho thấy: Trong 2 quyển tập học sinh thu giữ của An, ghi nhận Tùng đã thuê An thu tiền lãi trên 60 người vay với lãi suất hàng tháng từ 10% đến 30%; hàng ngày Tùng thuê An đi thu tiền lãi và trả công cho An khoảng 7 triệu đồng/tháng.

Còn nhiều người vay được ghi trong 17 quyển tập học sinh thu giữ tại nhà Tùng đang được lực lượng công an tiếp tục thống kê xác minh làm rõ.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, công an tỉnh sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật những đối tượng cho vay lãi nặng này. Thời gian tới lãnh đạo công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tấn công quyết liệt các đối tượng hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh An Giang.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Nguyễn Hành