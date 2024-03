Tạm giữ hàng chục thanh, thiếu niên mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 10/3, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, lúc 21h ngày 9/3, tại tuyến đường đôi thuộc thôn Lâm Đồng, xã Phương Thiện, TP Hà Giang, Công an TP Hà Giang phát hiện khoảng 30 đối tượng điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số xe, cầm theo dao, kiếm tự chế, phóng lợn, vỏ chai bia.... tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng cùng hung khí mà cảnh sát tạm giữ (Ảnh: Công an Hà Giang).

Công an TP Hà Giang sau đó phối hợp cùng Công an xã Phương Độ, xã Phương Thiện tạm giữ 19 đối tượng, 13 xe máy và một số hung khí, đưa về trụ sở Công an TP Hà Giang để xác minh, làm rõ.

Quá trình đấu tranh ban đầu, cảnh sát xác định các đối tượng trên gồm 2 nhóm thanh thiếu niên, học sinh thuộc các xã Phương Độ, TP Hà Giang và xã Cao Bồ, Phú Linh, Ngọc Linh, Thuận Hòa (huyện Vị Xuyên).

Trước đó, 2 nhóm người trên đã có mâu thuẫn từ trước, rồi hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn TP Hà Giang.

Công an TP Hà Giang đang tiếp tục xác minh và làm rõ hơn 20 đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời mời gia đình nhóm thanh, thiếu niên kể trên tới cơ quan công an để phối hợp giải quyết.