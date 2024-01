Tạm giữ 8 người trong đường dây sản xuất sữa giả trị giá hơn 14 tỷ đồng

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Bình Dương (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) đang tạm giữ 8 người trong đường dây "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Bình Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) và Cục Quản lý thị trường Bình Dương đồng loạt kiểm tra tại 4 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm do Vũ Thành Công (SN 1988, ngụ quận 12, TPHCM) chủ mưu, cầm đầu.

Vũ Thành Công (bên phải) làm việc với công an (Ảnh: Công an Bình Dương).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ nhiều loại phương tiện, máy móc, thiết bị để sản xuất, buôn bán hàng giả; 7.525 lon sữa bột thành phẩm các loại; 70 thùng giấy chứa nắp lon sữa bằng kim loại; 200 kiện hàng chứa vỏ lon sữa nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (khoảng 150.000 vỏ lon); 7 bao tải chứa nắp nhựa hộp sữa… có giá trị ước tính hơn 14 tỷ đồng.

Vũ Thành Công thừa nhận đã thuê nhà xưởng tại TP Dĩ An (Bình Dương) sau đó mướn công nhân để hoạt động sản xuất hàng giả là sữa bột mang nhiều nhãn hiệu nổi tiếng (loại sữa chỉ được sản xuất tại nước ngoài và chưa được phép sản xuất tại Việt Nam).

Sau khi làm thành phẩm sữa bột giả, Công đăng thông tin chào bán trên các trang mạng xã hội, các trang bán hàng thương mại điện tử và giao hàng qua hệ thống các công ty giao hàng tiết kiệm.

Vũ Thành Công hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là sữa bột từ ngày 24/11/2023 đến nay và đã hưởng lợi bất chính số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, Công sẽ thay đổi địa điểm hoạt động sản xuất một lần/tháng.