Sự thật về người phụ nữ chặn đầu xe tải, ngồi thiền trên nóc ô tô con

Khoảng 15h40 ngày 12/9, cán bộ Cảnh sát giao thông phụ trách phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phát hiện 1 phụ nữ có biểu hiện không bình thường.

Người phụ nữ này khi đang tham gia giao thông thì bất ngờ dừng lại, chặn xe lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng.

Người phụ nữ bất ngờ chặn xe lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (Ảnh: A Núi).

Các lực lượng chức năng đã phối hợp phân luồng giao thông, vận động, giải thích, đưa người phụ nữ này rời khỏi vị trí chặn xe, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông.

Theo Công an Đà Nẵng, người phụ nữ tên N.T.T.H. (trú Quảng Nam) đang cùng em gái đi nhận thuốc tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng thì tái phát bệnh nên đã thực hiện hành vi mất kiểm soát trên.

Người phụ nữ có hành vi mất kiểm soát khi leo lên nóc ô tô của người khác ngồi (Ảnh: Đà Nẵng).

Lực lượng công an đã phối hợp với gia đình đưa bà H. đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Công an Đà Nẵng cho rằng, khi sự việc xảy ra, có một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng có liên quan đến ma túy là không đúng sự thật. Công an khuyến cáo người dân không nghe, tin theo thông tin thất thiệt, tránh gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.