Sự tàn độc của gã thợ hàn giết cả nhà chủ nợ rồi giấu xác ở sa mạc

Joseph McStay và vợ, Summer, cùng hai con trai (3 tuổi và 4 tuổi) là một gia đình vui vẻ, hạnh phúc ở thành phố Fallbrook, bang California, Mỹ. Joseph kinh doanh đài phun nước dành cho hộ gia đình và công việc kinh doanh của anh khá thành công.

Ngày 4/2/2010 bắt đầu với việc Joseph nói chuyện với cha. Doanh nhân 40 tuổi nói rằng anh sẽ tổ chức một cuộc thảo luận với đối tác kinh doanh trong bữa trưa. Trong khi đó, Summer, 43 tuổi, vừa dọn dẹp nhà vừa nói chuyện với chị gái mới sinh con. Nhưng sau 17h47, không ai có thể thấy hay liên lạc được với họ.

Vụ mất tích bí ẩn của cả gia đình

9 ngày sau, Michael, em trai của Joseph, đến nhà của anh trai và chui qua cửa sổ để vào bên trong. Michael thấy những con chó của họ kiệt sức vì đói và nhiều thức ăn thối rữa trong bếp. Kính râm của Summer vẫn ở trong nhà. Không dấu hiệu nào cho thấy cả gia đình đã thực hiện một chuyến đi xa.

Cảnh sát kiểm tra ngôi nhà vào ngày 17/2/2010. Họ không thấy dấu hiệu của một vụ đột nhập hay bạo lực. Không một vết máu xuất hiện trong nhà.

Kiểm tra camera an ninh của những nhà lân cận, rà soát dữ liệu điện thoại của cặp vợ chồng Joseph và Summer, hỏi chuyện những người hàng xóm, cảnh sát biết rằng người cuối cùng tiếp xúc họ là Charles Merritt, một thợ hàn từng làm thuê cho Joseph nhưng đã bị đuổi việc vài ngày trước đó.

Charles Merritt, thợ hàn từng làm việc cho Joseph McStay, nghiện chơi bạc và từng vào tù vì tội trộm tài sản (Ảnh: AP).

Ngày 8/2/2010, cảnh sát phát hiện ô tô Isuzu Trooper đời 1996 của gia đình McStay trong bãi đỗ xe của một siêu thị ngay sát biên giới Mỹ - Mexico. Vì thế, nhóm điều tra nhận định rất có thể gia đình McStay đã tới Mexico. Một camera ở khu vực biên giới Mexico ghi lại cảnh một nhóm người giống các thành viên của gia đình McStay bước qua cửa khẩu Mexico vào ngày họ mất tích. Dữ liệu máy tính của Summer cho thấy cô đã tìm thông tin về Mexico trên mạng Internet vài ngày trước đó. Tuy nhiên, cha của Joseph khẳng định nhóm người kia không phải là các con, cháu của ông vì ông nhớ rõ đặc điểm của từng người.

Nhóm điều tra không thấy DNA của người lạ trên xe Isuzu Trooper và cũng không có lý do gì để tạm giữ Charles Merritt hay khám xét nhà ông ta. Quá trình điều tra lâm vào thế bế tắc.

Cảnh sát tìm thấy thi thể các nạn nhân

Vào mùa thu năm 2013, một người lái mô tô địa hình vô tình thấy các phần của hộp sọ trên sa mạc ở rìa thành phố Victorville, bang California. Vị trí các mảnh hộp sọ cách thành phố Fallbrook khoảng 160km. Rà soát kỹ, cảnh sát thấy hai ngôi mộ nông. Mỗi mộ chứa hài cốt của một người lớn và một đứa trẻ. Họ cũng thấy một chiếc búa có khối lượng khoảng 1,5kg gần vị trí các mảnh sọ.

Vì các bộ hài cốt nằm ở sa mạc nên chuyên gia pháp y không có bất kỳ mẫu DNA nào để giải trình tự. May mắn thay, hàm răng của một bộ hài cốt trùng khớp với hàm răng của Joseph McStay trong hồ sơ nha khoa. Do đó, cảnh sát có cơ sở để kết luận 4 thi thể ở sa mạc chính là toàn bộ thành viên của gia đình McStay. Họ cũng xác nhận 4 nạn nhân chết vì chấn thương do vật cùn.

Kiểm tra lại xe Isuzu Trooper một lần nữa, cảnh sát đã thấy mẫu DNA ở chân ga và trục tay lái. DNA thuộc về Charles Merritt, đối tác kinh doanh của Joseph.

Hung thủ nợ tiền nạn nhân

Động cơ nào có thể thôi thúc Charles Merritt sát hại cả nhà McStay? Hóa ra Charles có quá khứ tương đối bất hảo. Ông ta từng lĩnh án tù vì tội trộm tài sản và tiêu thụ tài sản bị lấy cắp. Một số người quen của Charles nói ông ta nghiện đánh bạc và nợ Joseph McStay hơn 42.000 USD. Ngoài ra, Joseph còn đuổi việc Charles do nghi ngờ ông ta lấy cắp tài sản của anh. Rất có thể hành động đó của Joseph khiến Charles tức giận, và ông ta âm mưu sát hại Joseph để thoát nợ và trả thù.

Bà Susan Blake (người mặc áo khoác trắng), mẹ của Joseph McStay, cùng những người thân rời khỏi tòa án sau khi dự phiên xử Charles Merritt năm 2019 (Ảnh: Los Angeles Times).

Điều tra các giao dịch tài chính của Charles, cảnh sát phát hiện ông ta đã lập tờ séc giả để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Joseph McStay. Dữ liệu điện thoại của Charles cho thấy ông ta đã tới vị trí của 4 hài cốt ở sa mạc. Ngày 5/11/2014, cảnh sát bắt Charles Merritt. Giả thuyết của họ là ông ta đã sát hại cả nhà McStay rồi chở xác họ tới sa mạc để chôn. Sau đó, ông ta lái xe của các nạn nhân tới gần biên giới Mexico rồi để nó ở đó.

Mãi tới tháng 1/2019, quá trình xét xử Charles Merritt mới bắt đầu và kéo dài tới 50 ngày. Bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo 62 tuổi phạm tội giết 4 người. Tòa án tuyên bị cáo một án tù chung thân vì tội đoạt mạng Joseph McStay, án tử hình vì tội sát hại Summer McStay và 2 đứa trẻ. Tổng hợp hình phạt là án tử hình.