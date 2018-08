“Siêu lừa” ôm tiền bỏ trốn, giám đốc ngân hàng hầu tòa

Truy nã nữ giám đốc

Ngày 31/8,TAND TPHCM đưa ra xét xử vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Nam Hoa.

Vụ án có 3 cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử gồm Trần Văn Phong (sinh năm 1957, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hoa), Nguyễn Thị Thắng (sinh năm 1977, nguyên Phó Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Trần Thị Khánh Ngọc (sinh năm 1981, nguyên cán bộ tín dụng của ngân hàng này).

Bị cáo Phong bị đề nghị mức án từ 14 - 16 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2005, Trần Thị Minh Châu (sinh năm 1972, ngụ TPHCM, đang bị truy nã) thành lập công ty TNHH May Thiên Kim, trụ sở đặt tại huyện Hóc Môn do Châu đứng tên làm giám đốc.

Đến năm 2008, công ty May Thiên Kim góp vốn với công ty Techni Global Ltd (Hoa Kỳ) thành lập Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp có địa chỉ tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) do Châu làm giám đốc.

Từ ngày 26/2/2009 đến ngày 8/6/2010, Châu đại diện công ty Đá Tấm ký 5 hợp đồng tín dụng vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hoa, tổng cộng 264 tỉ đồng.

Để vay được tiền, Châu có hành vi gian dối, sử dụng giấy tờ giả chứng minh tài sản là quyền sử dụng đất 10ha đất thuê lại của công ty Idico, nâng khống giá trị nhà xưởng và giá trị dây chuyền sản xuất đá tấm xây dựng cao cấp.

Sau khi được giải ngân, Châu dùng số tiền vay để trả nợ gốc và lãi của các khoản vay trước đó, trả tiền xây dựng nhà xưởng, trả nợ cho một số đối tượng ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân.

Liên quan đến hành vi lừa đảo của Châu, qua điều tra xác định, quá trình lập hồ sơ thẩm định và duyệt giải ngân cho công ty Đá Tấm vay vốn, Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng, Trần Thị Khánh Ngọc đã không thực hiện các quy định của ngân hàng nhà nước.

Khi ký hợp đồng thế chấp tài sản, cả 3 không thẩm tra tài sản đảm bảo, không thẩm định giá trị thực của tài sản đảm bảo, không tham khảo giá theo quy định của nhà nước, tạo điều kiện cho Châu sử dụng các giấy tờ giả nâng khống giá trị tài sản, dẫn đến cho vay vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại cho ngân hàng.

Từ việc làm thiếu trách nhiệm trên của Trần Văn Phong, Nguyễn Thị Thắng và Trần Thị Khánh Ngọc, đến nay Công ty Đá Tấm vẫn còn 2 hợp đồng dư nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền 190 tỉ đồng tiền gốc (chưa tính lãi vay).

Được xác định là người chủ mưu bà Châu đã trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra quyết định truy nã, lúc nào bắt được bà Châu sẽ xử lý sau.

Cấp dưới đổ lỗi cho sếp

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thắng đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện nên xin HĐXX xét xử vắng mặt.

Các bên liên quan đề nghị HĐXX triệu tập những người đã thừa hưởng số tiền bà Châu chiếm đoạt. Tuy nhiên sau khi hội ý tại chỗ HĐXX nhận thấy do phạm vi xét xử nên không cần thiết triệu tập cần có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bị cáo Ngọc cho rằng mình làm hồ sơ tín dụng cho Công ty Đá Tấm vay là theo chỉ đạo của bị cáo Phong. Tuy nhiên bị cáo Phong ngay lập tức phủ nhận lời khai này.

Bị cáo Phong cho rằng đã làm đúng quy trình khi phê duyệt cho vay. Tài sản thế chấp, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là có thật, được công chứng hợp pháp. Tuy nhiên, khách hàng gian dối trong việc hợp thức hóa giấy tờ và bản thân ông không thể phát hiện, chỉ có cơ quan điều tra mới có nghiệp vụ này.

Theo đại diện Viện kiểm sát, ba bị cáo tạo điều kiện cho Trần Thị Minh Châu sử dụng giấy tờ giả, nâng khống thành công giá trị nhiều tài sản thế chấp (đất, dây chuyền sản xuất đá tấm…). Từ đó, ngân hàng thông qua số vốn vay vượt nhiều lần giá trị tài sản đảm bảo.

Căn cứ chứng cứ, lời khai các bên tại tòa, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phong từ 14 – 16 năm tù, bị cáo Thắng và Ngọc mỗi người từ 8 – 12 năm tù, cùng về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Sau phần tranh luận, HĐXX thông báo nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều 4/9/2018.

Xuân Duy