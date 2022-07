Sai phạm tại Công ty CP Quản lý đường sông số 3, khởi tố thêm 3 đối tượng

Liên quan đến vụ án tại công ty Cổ phần Quản lý Đường sông số 3, khởi tố bị can, bắt giam thêm 3 đối tượng (Ảnh: Internet).

Hôm nay, (15/7/), Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 cá nhân nguyên là cán bộ Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy Quảng Ninh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 BLHS.

Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn. 3 bị can gồm: Đoàn Văn Vinh, Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quốc Luyện.

Theo cơ quan Công an, qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh phát hiện sai phạm của một số cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy Quảng Ninh (địa chỉ: Đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Cụ thể, các cá nhân này được xác định đã cùng với một số cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3 (địa chỉ: Tổ 2, Khu 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) lập khống hồ sơ một phần công việc không thực hiện trong các hợp đồng thi công các gói thầu quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 - 2021, để nghiệm thu, quyết toán và thanh lý hợp đồng nhằm chiếm đoạt tiền của nhà nước.

Mở rộng vụ án, Công an Quảng Ninh khởi tố, bắt giam ông Phạm Hồng Hà, nguyên Trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long (Ảnh: An Nhiên).

Sai phạm của các cá nhân Công ty Cổ phần Quản lý đường thủy Quảng Ninh liên quan đến vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông số 3, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 6 bị can thuộc Công ty cổ phần Quản lý đường sông 3 để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, trong đó bắt giam 3 bị can.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án trên, ngày 10 và 14/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can nguyên là lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.

Trong đó, bị can Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can còn lại gồm: Bùi Sĩ Giáp - nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật và tu bổ, tôn tạo cảnh quan Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Phạm Thái Dương - Nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, bị khởi tố về hành vi "Nhận hối lộ".

Tạm giữ 4 xe ô tô trong nhà ông Phạm Hồng Hà (Ảnh: An Nhiên)

Theo cơ quan Công an, liên quan đến vụ án trên, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố tổng cộng 12 bị can.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.