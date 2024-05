Rà soát thông tin y tế của 3 người trong vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 13/5, Công an tỉnh Long An vừa có công văn gửi Sở Y tế TPHCM, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu một số cá nhân liên quan đến vụ án Loạn luân phát hiện tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Long An xác định có 3 người liên quan đến vụ án trên, gồm L.T.H.T. (31 tuổi, đã sống ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh), L.T.K.D. (31 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) và V.K.X. (29 tuổi, quê Đồng Nai).

Ông Lê Tùng Vân cùng các đệ tử tại phiên tòa ở Long An (Ảnh: Hải Long).

Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TPHCM cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay, 3 người trên có khám, chữa bệnh, khám thai hoặc sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn hay không.

Một nguồn tin cho biết Sở Y tế TPHCM đã tiếp nhận công văn yêu cầu hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An. Sở Y tế đang đề nghị thủ trưởng các bệnh viện (cả ngoài công lập), trung tâm y tế và phòng y tế các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát thông tin.

Trước đó, ngày 19/4, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi loạn luân.

Công an tỉnh Long An cũng phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993, ngụ huyện Đức Hòa) để phục công tác điều tra vụ án Loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.