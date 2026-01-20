Quay lại hình ảnh nhạy cảm của người tình U50 rồi tống tiền

Ngày 20/1, TAND khu vực 7 (tỉnh Cà Mau) tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Đạt (53 tuổi, trú tại xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau) một năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Đạt và bà M. (trú tại tỉnh Cà Mau) có quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Đạt dùng tài khoản Zalo tên "Cô Đơn" và thường xuyên liên lạc, nhắn tin với bà M..

Khoảng đầu tháng 6/2025, Đạt và bà M. hẹn gặp rồi thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Trong lúc ở nhà nghỉ, Đạt dùng điện thoại quay lại các hình ảnh nhạy cảm của bà M..

Sau đó, Đạt gửi đoạn video qua Zalo cho bà M. xem. Anh ta còn nhắn tin yêu cầu bà M. đưa 15 triệu đồng thì sẽ xóa video. Đạt dọa nếu bà M. không đưa tiền sẽ gửi video cho người thân của bà M.. Do lo sợ bị lộ cảnh nhạy cảm nên bà M. đồng ý đưa tiền.

Bà M. nài nỉ Đạt giảm số tiền xuống còn 10 triệu đồng và được anh ta chấp nhận.

Ngày 20/8/2025, hai người hẹn gặp nhau tại một quán nước trên địa bàn xã Hòa Bình. Lúc này, Đạt nhận số tiền 9 triệu đồng từ bà M., sau đó bị lực lượng công an bắt quả tang.