Quảng Ninh: Phát hiện 53 bình khí cười trong nhà kho

Ngày 9/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Cẩm Phả vừa chủ trì phối hợp Công an phường Cẩm Thành kiểm tra kho hàng của Nguyễn Huy Long (19 tuổi, ở phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả), phát hiện 53 bình khí nén nghi N2O (khí cười).

53 bình khí N20 được cất giấu tại một nhà kho (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở không có giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; không có hóa đơn giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Chủ cơ sở Nguyễn Huy Long cho biết, số bình chứa khí N2O trên được Long mua về để bán cho một số cơ sở quán bar, karaoke... trên địa bàn để kiếm lời.

Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.