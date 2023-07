Quảng Ninh: Bắt giữ phương tiện chở 40 tấn than không rõ nguồn gốc

Ngày 7/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát đường thủy của đơn vị này vừa phát hiện một phương tiện đường thủy không có biển kiểm soát, chở 40 tấn than không có hóa đơn, chứng từ.

Với lỗi trên, chủ phương tiện đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh phạt hành chính 59 triệu đồng, số than trên đã bị tịch thu và bán phát mại được trên 66 triệu đồng.

Phương tiện thủy chở than trái phép bị tạm giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó, qua công tác trinh sát, khoảng 16h20 ngày 17/6, tại vùng biển Hòn Nêm, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát đường thủy phát hiện phương tiện thủy không có biển số đăng ký chở khoảng 40 tấn khoáng sản màu đen (nghi là than) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phương tiện, xác định phương tiện thủy không có biển số đăng ký, trọng tải khoảng 40 tấn, công suất máy 63 CV. Chủ phương tiện này là của ông Nguyễn Hữu Chiên (47 tuổi, trú tại khu 6, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Tại thời điểm kiểm tra ông Chiên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số khoáng sản chở trên tàu.

Ông Chiên trình bày số khoáng sản này là than cám, khoảng 40 tấn. Số than này ông mua của người dân đi thu gom than rơi vãi, than thừa của các phương tiện thủy neo đậu tại khu vực biển giáp ranh giữa huyện Vân Đồn và TP Cẩm Phả của tỉnh Quảng Ninh từ khoảng tháng 5/2023 đến nay.

Mục đích ông Chiên thu mua than để mang về Hải Phòng bán kiếm lời.