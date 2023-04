Quảng Nam: Triệt phá đường dây buôn bán hơn 8,7 tấn thuốc nổ

Ngày 13/4, ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - khen thưởng nóng các đơn vị thuộc Công an tỉnh triệt phá thành công 2 đường dây mua bán thuốc nổ và mua bán ma túy.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khen thưởng lực lượng công an tỉnh triệt phá 2 vụ án lớn trong thời gian vừa qua (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Thông tin về đường dây mua bán thuốc nổ trái phép vừa bị triệt phá, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, ngày 4/4, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Vạn (SN 1981, trú tỉnh Bắc Giang) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ.

Qua đấu tranh với đối tượng Vạn cùng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ thêm Nguyễn Thị Dự, Nguyễn Văn Bôn (cùng trú tỉnh Bắc Giang).

Khám xét chỗ ở của Dự và Bôn tại Bắc Giang, công an thu giữ hơn 8,7 tấn thuốc nổ. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã di lý các đối tượng và số tang vật trên từ tỉnh Bắc Giang về Quảng Nam để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, vừa được triệt phá, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin vào ngày 9/4, Công an tỉnh này phối hợp Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang Nguyễn Văn Ninh (SN 1987) và Huỳnh Khánh Trình (SN 1990, cùng trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lúc bị bắt, Ninh và Trình đang vận chuyển ma túy từ tỉnh Nghệ An về Quảng Nam để tiêu thụ.

Số lượng ma túy thu giữ từ vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Công an tỉnh Quảng Nam đã thu giữ 5 bánh heroin cân nặng gần 2kg, 72 viên ma túy tổng hợp, 4 điện thoại di động, 1 xe máy và 4 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Quảng Nam, đây là 2 vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tội phạm về ma túy và tội phạm buôn bán thuốc nổ trái phép vừa được các đơn vị Công an tỉnh triệt phá thành công.