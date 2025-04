Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sẽ đối mặt với hình phạt như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, và Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài ra, có 2 người khác cùng bị khởi tố về tội trên, và một bị can - Nguyễn Phong, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life - bị khởi tố về tội Sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty luật Hoàng Sa, phân tích hành vi sản xuất hàng giả là hành vi sản xuất hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký.

Trong khi đó, tội Lừa dối khách hàng được hiểu là hành vi dùng thủ đoạn gian dối về sản phẩm nhằm đánh lừa khách hàng mua sản phẩm, thu lời bất chính.

Đối với tội danh mà Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị khởi tố, luật sư nhận định hành vi phạm tội của họ thể hiện ở việc livestream nói quá về công dụng của sản phẩm, làm khách hàng tin tưởng là thật nên mua dùng...

Đối với tội Lừa dối khách hàng, theo luật sư Giáp, Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 quy định mức phạt từ phạt cảnh cáo, phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc cao nhất là phạt tù tới 5 năm.

Với khung hình phạt 1-5 năm tù, người phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt; thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên.

Qua vụ việc này, luật sư Hoàng Trọng Giáp cho rằng tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, những người nổi tiếng trên mạng cần thận trọng đánh giá tính pháp lý với mỗi dự án, sản phẩm, dịch vụ, mỗi thương vụ kinh doanh mà mình tham gia.

"Họ là những người có sức ảnh hưởng, thu hút sự chú ý rất lớn đến người tiêu dùng. Họ cần xác định rằng ngoài việc kinh doanh thì họ còn có sứ mệnh truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho giới trẻ, cho xã hội.

Nếu không thận trọng với hành vi, lời nói của mình, những người nổi tiếng sẽ vô tình tác động tiêu cực cho xã hội, và chính bản thân sẽ gặp phải những rắc rối pháp lý", luật sư Giáp đánh giá.

Theo Bộ Công an, sau khi nhận được tin báo trên các phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs quảng cáo sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Công an đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Qua đó, bước đầu, nhà chức trách cáo buộc sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (tức kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất là hàng giả.

Cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo trên, trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.