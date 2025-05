Quan điểm trái ngược của công an 2 cấp vụ cha bị tố xâm hại con gái ở TPHCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc N.T.Q.H. (SN 2004) và N.T.Q.L. (SN 2007) tố cáo bị cha ruột là Ngô Văn Kế (SN 1979) xâm hại tình dục, xảy ra năm 2011 và năm 2018 tại quận Bình Thạnh.

Đáng chú ý, cách đây 3 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. "Từ các kết quả giám định, ghi lời khai của những người liên quan, các tài liệu thu thập được, kết quả điều tra, xác minh, không đủ cơ sở để khẳng định Ngô Văn Kế có hành vi xâm hại tình dục đối với hai con ruột", Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh ký hồi 4/2.

Tuy nhiên, sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự. Do đó, đơn vị đã ra quyết định hủy bỏ quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM trao đổi cùng gia đình bị hại (Ảnh: Luật sư cung cấp).

Trước đó, hồi 2024, hai chị em N.T.Q.H. và N.T.Q.L. đến công an trình báo về việc bị bố ruột là ông Kế xâm hại tình dục.

Theo bị hại, trong quá trình sống chung với bố ruột, H. và L. bị ông Kế xâm hại tình dục. Vụ việc chỉ được phát hiện hồi tháng 6/2024, khi L. mâu thuẫn với mẹ và bỏ nhà đi, để lại thư. Bức thư có nội dung về việc vào năm 2018 đã bị bố ruột xâm hại tình dục 3 lần.

Sau đó, H. cũng kể cho mẹ biết vào năm 2011, khi mới 7 tuổi, cũng bị ông Kế xâm hại và quấy rối nhiều lần.

Ngày 25/6/2024, người mẹ cùng 2 con gái trong đợt về thăm quê đã đến Công an xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, trình báo. Công an địa phương đã lấy lời khai nguyên đơn và bị đơn. Ông Kế cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội trước cơ quan công an. Ngay sau đó, H. và L. được đưa đi giám định tại Bệnh viện Sản phụ Nam Định với kết quả "có vết rách cũ".

Do hành vi xảy ra tại TPHCM, Công an xã Hải Phú đã chuyển hồ sơ vụ việc về Công an quận Bình Thạnh để điều tra. Tuy nhiên, người cha bất ngờ thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội.