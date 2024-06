Quán bar Phương Lâm ở TPHCM bị đình chỉ hoạt động

Ngày 16/6, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau khi bị Bộ Công an phối hợp với Công an quận Tân Phú (Công an TPHCM) kiểm tra, quán bar Phương Lâm vẫn chưa hoạt động trở lại. Cơ sở này luôn đóng kín cửa, phía trước quán còn chắn một chiếc xe bán đồ ăn.

"Từ lúc công an kiểm tra là thấy đóng cửa đến nay, không biết quán có mở lại không", một người dân sống đối diện quán bar Phương Lâm nói.

Theo cơ quan chức năng quận Tân Phú, quán bar Phương Lâm bị công an kiểm tra hồi tháng 1, phát hiện nhiều sai phạm. Từ đó đến nay, cơ sở bị đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Quán bar Phương Lâm đóng cửa từ tháng 1 (Ảnh: Lê Trai).

Trước đó, khi nhận thấy quán bar Phương Lâm là tụ điểm phức tạp về ma túy, UBND TPHCM yêu cầu Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng rà soát, thu thập thông tin thống kê, lên danh sách chi tiết các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân có hoạt động, hành vi biến tướng, lách luật, núp bóng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để vi phạm pháp luật về ma túy phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát.

Các lực lượng kiểm tra định kỳ, đột xuất và xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là cơ sở thường xuyên thay tên, đổi chủ để lách luật, tiếp tục vi phạm pháp luật về ma túy, tệ nạn xã hội.

Tuân theo chỉ đạo, Công an quận Tân Phú thời gian qua tăng cường kiểm tra các tụ điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Với các cơ sở để xảy ra sai phạm, đơn vị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.