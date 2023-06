Phú Thọ: Xử lý 5 trường hợp giao xe cho người chưa đủ tuổi

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Nông (Phú Thọ) cho hay, đơn vị đang điều tra, xử lý vi phạm của nhóm 31 thanh, thiếu niên sống tại thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, huyện Lâm Thao, huyện Tam Nông mang theo dao phóng lợn, dao quắm, gậy, chai xăng... đến địa bàn huyện Tam Nông để giải quyết mâu thuẫn.

Đến nay, Công an huyện Tam Nông đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp 9 đối tượng, tạm giữ 8 xe máy và tiếp tục triệu tập những người có liên quan hiện đang bỏ trốn.

Công an cũng xác định 5 trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Bảy (42 tuổi) giao xe cho Trần Ngọc C. (17 tuổi); Hán Thị Mai (41 tuổi, cùng trú huyện Tam Nông) giao xe cho Phạm Long Nhật (17 tuổi); Đỗ Tiến Dũng (41 tuổi) giao xe cho Đỗ Duy T. (17 tuổi); Phạm Văn Loan (41 tuổi) giao xe cho Phạm Anh Q. (15 tuổi); Bùi Thị Liên (37 tuổi, cùng trú huyện Lâm Thao) giao xe cho Phạm Nghiệp D. (17 tuổi).

Công an làm việc với các đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự tại huyện Tam Nông (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, vào tối 7/6, do mâu thuẫn nên Trần Ngọc C. (17 tuổi, trú thị xã Phú Thọ), Đặng Trần B. (16 tuổi), Phạm Long N. (17 tuổi, đều ở huyện Tam Nông) rủ thêm hàng chục thanh, thiếu niên mang theo các loại hung khí nguy hiểm hẹn gặp Đỗ Đình T. (18 tuổi, trú xã Hiền Quan) để đánh nhau.

Chờ mãi không thấy nhóm đối thủ đến điểm hẹn, nhóm của C., đã đến xã Hiền Quan (huyện Tam Nông) tìm T.

Khi đến khu vực đường 70 thuộc xã Hiền Quan, nhóm của C. bị một nhóm thanh niên khác đứng hai bên đường dùng gạch đá ném vào người.

Ngay lập tức, C. và đồng bọn sử dụng gậy, gạch, dao phóng lợn, dao quắm "phản công", đuổi đánh lại gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Ít phút sau, Công an xã Hiền Quan có mặt thì nhóm thanh, thiếu niên bỏ chạy.

Đến nay, công an đã xác định được 31 người có liên quan, trong đó nhiều em trong lứa tuổi chưa thành niên.

Công an đã triệu tập, làm việc với 16 người, một số người khác đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, từ ngày 9/6 đến hết 15/6, Công an huyện Tam Nông đã huy động trên 130 lượt cán bộ, chiến sỹ tiến hành tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vào khung giờ từ 19h00 đến hết 24h00.

Kết quả đã lập 23 biên bản vi phạm các lỗi như nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe.