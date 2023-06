Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Gia Lai bị khởi tố

Ngày 7/6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin vừa ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đình Trúc - Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai - về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí .

Theo kết quả điều tra, trong quá trình thực hiện gói thầu Nhập dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức thuộc Dự án Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức, do chưa đảm bảo tiến độ thực hiện gói thầu, sợ bị rút vốn đầu tư nên vào tháng 1/2017, ông Huỳnh Văn Tâm - Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ - cùng Nguyễn Đình Trúc và Hồ Quang Thi - Kế toán trưởng Sở Nội vụ từ năm 2015 đến năm 2018 - đã lập khống hồ sơ rút vốn đầu tư số tiền hơn 575 triệu đồng.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (Ảnh: T.T).

Lợi dụng sơ hở của ông Huỳnh Văn Tâm và lãnh đạo Văn phòng Sở Nội vụ trong thực hiện giao dịch ủy nhiệm chi, từ tháng 2 đến tháng 8/2017, Hồ Quang Thi đã nhiều lần rút và chiếm đoạt hơn 540 triệu đồng từ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Liên quan đến vụ án, ngày 10/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Quang Thi về tội Tham ô tài sản.

Ngày 25/4/2022, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Tâm về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Huỳnh Văn Tâm - Nguyên Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai (Ảnh: T.T).

Qua điều tra, ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Tâm từ tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai để đề nghị truy tố đối với 3 bị can trên theo quy định của pháp luật.