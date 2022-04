Phạt tù chung thân cựu Tổng giám đốc Công ty Tài chính cao su Việt Nam

Sau hai ngày xét xử, chiều 5/4, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên bị cáo Phan Minh Anh Ngọc (71 tuổi, cựu Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV cao su Việt Nam - gọi tắt RFC, 100% vốn Nhà nước) mức án tù chung thân về tội tham ô tài sản. Tổng hợp với 22 năm tù trong các bản án khác, ông Ngọc phải chấp hành hình phạt tù chung thân.

Liên quan vụ án, bị cáo Phan Long Hải Âu (nguyên Trưởng phòng giao dịch số 3 RFC, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) lãnh 20 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Hằng) nhận 12 năm tù về cùng tội danh.

Bốn bị cáo khác nguyên là cán bộ, nhân viên RFC bị phạt 5-7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Bị cáo Ngọc lãnh án tù chung thân.

Theo hội đồng xét xử, bị cáo Ngọc là người có trách nhiệm cao nhất vì ký duyệt, còn Âu (cháu ruột) tạo lập và chỉ đạo cấp dưới ký hồ sơ khống vay vốn của RFC rồi chiếm đoạt 47 tỷ đồng của công ty này. Từ đó, tòa buộc ông Ngọc bồi thường 33 tỷ đồng, Âu 38 tỷ đồng cho RFC.

Theo cáo trạng, năm 2011, ông Ngọc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi sử dụng pháp nhân Công ty Minh Hằng lập hồ sơ đề nghị vay vốn tại RFC.

Thủ đoạn của các bị can là nâng khống hạn mức trồng 780 ha cao su ở tỉnh Đắk Lắk, trong khi dự án chỉ được trồng 100 ha, để ông Ngọc duyệt cho vay số tiền 65 tỷ đồng, nhằm sử dụng một phần vào việc đầu tư trồng cao su, phần còn lại chiếm đoạt cá nhân.

Cụ thể, bị can Âu đã lập và chỉ đạo Nguyễn Anh Tuấn ký hồ sơ khống sử dụng tiền vào dự án nhưng không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, để RFC giải ngân 58 tỷ đồng. Tuy nhiên, cựu Tổng Giám đốc Công ty Minh Hằng chỉ sử dụng trên 11 tỷ đồng đầu tư trồng cao su, số tiền còn lại các bị can chiếm đoạt của RFC.

Cáo trạng nêu, ông Ngọc có vai trò quyết định việc cho vay, ông Âu có vai trò chủ mưu, ông Tuấn có vai trò giúp sức tích cực trong hành vi tham ô tài sản. Các bị can là cán bộ RFC đã vi phạm quy định cho vay, tạo điều kiện cho các ông Ngọc, Âu và Tuấn chiếm đoạt tiền của RFC.

Cơ quan công tố xác định, các bị can đã gây thiệt hại cho RFC 102 tỷ đồng, trong đó 3 bị can nói trên chiếm đoạt trên 46 tỷ đồng và gần 60 tỷ đồng tiền lãi phát sinh do hành vi tham ô gây ra.