Phát hiện vật dụng nghi là công cụ hỗ trợ cho 2 tội phạm vượt ngục

Ngày 28/2, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trốn khỏi nơi giam và ra quyết định truy nã đối với 2 bị can Đoàn Trân và Nguyễn Văn Tiềm; triển khai lực lượng truy bắt 2 bị can.

Theo bà Nguyễn Thị Thủy - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, vào sáng 20/2, sau khi tiếp nhận thông tin về 2 bị can đã "vượt ngục", trốn khỏi buồng giam thuộc nhà tạm giữ của Công an huyện Cam Lộ, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã có mặt phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra và các đơn vị liên quan, tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hai bị can bị truy nã về tội trốn khỏi nơi giam giữ (Ảnh: Công an Cam Lộ).

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện trong phòng giam 1A của nhà tạm giữ có một que thép nhỏ gần giống với chiếc nan hoa xe đạp dài 20 cm, lỗ hổng trên tường của buồng giam bị khoét có kích thước 30x50 cm. Bên trong buồng giam không có dấu hiệu của việc cạy phá hay vết trèo tường.

"Qua kiểm tra sổ sách nhật ký thay ca được ghi chép đầy đủ. Thời điểm 21h30 ngày 19/2, kiểm tra phòng giam thì 2 đối tượng vẫn ở phòng. Từ thời điểm từ 21h30 đến rạng sáng ngày 20/2 chưa xác định được thời gian cụ thể các đối tượng trốn thoát. Riêng việc phát hiện que thép các đối tượng có sử dụng để khoét tường không thì đang được điều tra", Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Cam Lộ thông tin.

Ngay trong ngày 20/2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trốn khỏi nơi giam và ra quyết định truy nã với 2 bị can.

Theo cơ quan chức năng, Đoàn Trân là đối tượng nguy hiểm. Với những hành vi vận chuyển ma túy cùng với việc phát hiện số lượng lớn ma túy tại nơi ở của đối tượng thì Trân có thể đối diện với mức án cao nhất. Đối tượng Nguyễn Văn Tiềm đã bị tuyên án 5 năm tù về tội tàng trữ chất ma túy và đang chấp hành án phạt tù được một năm.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 20/2, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã 2 bị can: Đoàn Trân (SN 1972, trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam; Nguyễn Văn Tiềm (SN 1992, trú thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh, Quảng Trị, bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam.

Cả 2 bị can nói trên được xác định đã khoét tường trại tạm giam Công an huyện Cam Lộ rồi bỏ trốn vào rạng sáng 20/2.

Trước đó, bị can Đoàn Trân bị cơ quan chức năng bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.