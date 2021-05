Phát hiện thi thể thầy giáo trên sông Lam với 3 vết đạn ở đầu

Dân trí Một thầy giáo ở Hà Tĩnh được cho là nhảy cầu Bến Thủy tự tử, nhưng lúc khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện có ba viên đạn găm vào đầu.

Ngày 29/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của anh Hoàng Ngọc T. (39 tuổi), giáo viên một trường cấp 2 tại huyện Hương Khê.

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể thầy T. trên sông Lam.

Trước đó, đêm 24/5, người dân đi qua cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) phát hiện có đôi dép cùng chiếc xe Honda SH mang 38B1- 048.xx để lại trên cầu.

Người dân nghi ngờ đây là vụ nhảy cầu tự tử nên đã báo cơ quan chức năng. Sau đó, chiếc xe và đôi dép được xác định là của thầy Hoàng Ngọc T.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm. Đến sáng 25/5, thi thể thầy T. được tìm thấy.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên đầu nạn nhân có ba viên đạn chì nhưng chưa xuyên vào hộp sọ. Trong đó, hai vết đạn vào hai bên thái dương và một vết ở trán. Kết luận khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, thầy T. tử vong do ngạt nước.

Liên quan đến việc phát hiện nhiều viên đạn chì trên đầu nạn nhân, cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ.

Xuân Sinh