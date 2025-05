Phát hiện nhóm người Trung Quốc tổ chức sử dụng, mua bán ma túy

Ngày 27/5, Công an Quảng Ninh cho biết, chiều 21/5, Công an phường Ka Long, TP Móng Cái, kiểm tra hành chính phòng 708 khách sạn Hồng Vận, khu 3, phường Ka Long (TP Móng Cái), phát hiện hai người đàn ông quốc tịch Trung Quốc là Xu Guoying và Lin Quan You (cùng SN 1991) có biểu hiện nghi vấn.

Kết quả test nhanh cho thấy Lin Quan You dương tính với ma túy Ketamine.

Từ trái qua phải, đối tượng Liang Yu và Wang Dao Sen (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai khai rạng sáng cùng ngày, một người bạn tên Liang Yu (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) mang ma túy Ketamine lên phòng để cùng sử dụng. Liang Yu thừa nhận số ma túy được mua từ Wang Dao Sen (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Liang Yu về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời bắt giữ Wang Dao Sen để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.