Phát hiện cơ sở dùng hóa chất tẩy trắng hoa chuối

Qua công tác nắm tình hình, tổ công tác Công an phường Điện Bàn phát hiện một cơ sở sơ chế thực phẩm tại khối phố 4, đang sơ chế hoa chuối có dấu hiệu sử dụng hóa chất để tẩy trắng, trước khi đưa ra thị trường.

Chủ cơ sở là bà T.T.M. (SN 1978, trú tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cơ sở do bà M. làm chủ sử dụng hóa chất tẩy trắng hoa chuối (Ảnh: Công an phường Điện Bàn).

Lực lượng chức năng thu giữ 1,41kg bột màu trắng không nhãn mác (bà M. khai là chất Meta để tẩy trắng hoa chuối), 3 chai dung dịch hóa chất ngâm hoa chuối, cùng 7,4 kg hoa chuối đã qua xử lý bằng hóa chất. Bước đầu, bà M. thừa nhận đã dùng chất trên để ngâm hoa chuối ngay trong đêm.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, xác định hóa chất mà bà M. sử dụng là Natri Metabisulfit, một loại phụ gia có thể được dùng trong thực phẩm nhưng nếu lạm dụng, vượt ngưỡng cho phép sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục trưng cầu giám định hàm lượng hóa chất trong số hoa chuối đã qua sơ chế, để xử lý theo đúng quy định pháp luật.