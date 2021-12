Phát hiện 3 lò than trái phép "mọc" trong rừng

Dân trí Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện trong lâm phần của một công ty lâm nghiệp tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) có 3 lò than hoạt động trái phép.

Chiều 17/12, ông Nguyễn Quốc Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk - cho biết, đơn vị đã giao cho Hạt kiểm lâm Ea H'leo - Krông Búk xử lý việc phát hiện lò than ngay trong lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Lò than được phát hiện ngay trong lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả (Ảnh: CTV).

Cũng theo ông Hưng, Hạt Kiểm lâm sẽ xem xét vị trí lò than nằm trên loại đất nào, sử dụng nguyên liệu ra sao để làm rõ và có căn cứ xử lý theo quy định.

Theo đó, Hạt Kiểm lâm Ea H'leo - Krông Búk vừa phối hợp với VKSND, Công an huyện Ea H'Leo và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả kiểm tra thực tế một số vị trí rừng do công ty này quản lý.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện tại 4 vị trí có 3 lò than (trong đó có 2 lò đã phá hủy, 1 lò than bên trong có nhiều than chưa lấy).

Cụ thể, một lò than thuộc lô 2, khoảnh 6, tiểu khu 24 đã bị phá hủy. Đoàn kiểm tra đã thu được tại hiện trường 2 lóng gỗ (khoảng 0,8 m3) và 8 túi nilon lớn đựng than.

Vị trí thứ 2, thuộc lô 22, khoảnh 2, tiểu khu 24, có một lò than bên trong có nhiều than chưa lấy. Đoàn kiểm tra đã tiến hành phá hủy ngay tại chỗ.

Còn lại, tại lô 3, khoảnh 6, tiểu khu 24 cũng có một lò than đã bị phá hủy thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả quản lý.

Qua kết quả trên, Đoàn kiểm tra đã đề nghị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư phả tổ chức lực lượng thường xuyên kiểm tra trên lâm phần mình quản lý, khi có phát hiện phải lập biên bản và thu gom tang vật vi phạm và báo cáo cho các cơ quan chức năng xử lý.

Hiện Hạt Kiểm lâm đang phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3 của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, UBND xã Ea H'Leo và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả tiếp tục tổ chức kiểm tra trên toàn lâm phần quản lý của công ty để làm rõ thêm.

Thúy Diễm