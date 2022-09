Phá sới bạc phố núi đặt cược bằng ngoại tệ, trang bị súng ngắn

Ngày 27/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Túy (SN 1976), Tô Hoài Bắc (SN 1981), Nguyễn Thị Thành (SN 1970), Lê Minh Quý (SN 1977), Nguyễn Công Tuấn (SN 1978) và Trần Văn Lân (SN 1976) cùng trú tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Nguyễn Văn Túy (ảnh nhỏ) được xác định là kẻ cầm đầu, tổ chức sới bạc và khẩu súng Túy trang bị cho sới bạc của mình (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đó, Nguyễn Văn Túy được xác định là kẻ cầm đầu. Địa điểm đánh bạc được tổ chức trên tầng 3 quán karaoke ở thị trấn Anh Sơn do Túy làm chủ. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Túy cải tạo phòng hát, lắp 4 lớp cửa kiểu chuồng cọp, hệ thống camera giám sát và bố trí người canh gác cẩn mật. Nguyễn Văn Túy phân công Tô Hoài Bắc tìm người chơi và tiền hồ.

Túy quy định các con bạc không sử dụng đồng tiền Việt Nam để đánh mà phải đổi sang đồng Kíp Lào theo tỉ giá 1.000 Kíp bằng 100.000 đồng Việt Nam, 500 Kíp bằng 500.000 đồng Việt Nam. Số tiền thắng của các con bạc sẽ được quy đổi ra tiền Việt Nam đồng sau khi canh bạc kết thúc. Mỗi canh bạc chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng bằng hình thức chơi 3 cây. Người chơi phải đóng "tiền hồ" 300 nghìn đồng cùng các khoản phụ phí khác tùy vào số tiền thắng, thua của mỗi người.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an huyện Anh Sơn "đột kích" ổ nhóm đánh bạc của Túy. Tại chiếu bạc, công an bắt giữ Nguyễn Thị Thành, Lê Minh Quý, Nguyễn Công Tuấn và Trần Văn Lân. 3/4 con bạc là giáo viên, đang công tác tại huyện Anh Sơn.

Để qua mặt lực lượng công an, Túy yêu cầu người chơi phải đổi tiền Việt Nam đồng sang tiền Kíp Lào theo tỉ giá quy ước riêng (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng thu giữ 126 triệu đồng tiền mặt và số tiền Kíp Lào có giá trị quy đổi tương đương 210 triệu đồng, cùng các tang vật liên quan. Khám xét nơi ở của Túy, công an phát hiện và thu một khẩu súng ngắn cùng 22 viên đạn.

Theo thông tin công an cung cấp, Nguyễn Văn Túy là đối tượng có 2 tiền án về tội "Giết người" và "Đánh bạc", ra tù năm 2019.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng trên về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".