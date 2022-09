Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 50kg ma túy

Ngày 8/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa nhận được thư khen của Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo: Ngày 23/8, Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an tỉnh Bình Dương và Công an TPHCM đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ; bắt nhiều nghi phạm, thu giữ 50kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thay mặt lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Tây Ninh, đề nghị tiếp tục phối hợp công an các đơn vị, địa phương liên quan, khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án.

Thư khen nêu, đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Công an tỉnh Tây Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm.