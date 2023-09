Phá đường dây hoa hậu bán dâm giá 200 triệu đồng ở TPHCM

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây môi giới bán dâm, trong đó các các hoa hậu và hoa khôi các cuộc thi sắc đẹp.

Trước đó, Ban giám đốc Công an TPHCM giao Phòng PC02 chủ trì đấu tranh, mở rộng đường dây môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi hoạt động liên tỉnh.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Phòng PC02 đã khám phá chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Vỏ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu. Ngoài ra, Phòng PC02 còn phát hiện những kẻ cầm đầu còn tổ chức môi giới mại dâm cho Hoa hậu Thế giới người Việt và Hoa khôi Du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, quốc tế.

Liêm và Vân Anh tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Để thực hiện hiệu quả, đấu tranh với tổ chức hoạt động môi giới mại dâm, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng trinh sát áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin qua đó xác định Nguyễn Thành Liêm (34 tuổi, quê Cà Mau) và Hà Thụy Vân Anh (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) là hai người cầm đầu đường dây hoạt động mại dâm.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM chủ trì phối hợp Công an quận 7 đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm và Hà Thụy Vân Anh.

Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, cảnh sát kiểm tra tòa nhà Oakwood Residence Saigon, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Galerie, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Trong số này, có T.T.H. (36 tuổi, là Hoa hậu Thế giới người Việt) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng và N.N.T.T. (27 tuổi, là Hoa khôi du lịch Việt Nam) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, 4 cô gái khai được Nguyễn Thanh Liêm và Hà Thụy Vân Anh môi giới đi bán dâm tại tòa nhà Oakwood Residence Saigon và khách sạn La Galerie.

Mở rộng đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM chủ trì phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội; Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hưng Yên chia nhiều mũi truy xét và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Đây là 2 người trực tiếp tham gia môi giới mai dâm cao cấp trong đường dây trên.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm, giúp sức cho Vỏ Thị Mỷ Hạnh, Nguyễn Thanh Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật.