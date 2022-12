Phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng ở Hòa Bình

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền khoảng 50 tỷ đồng tại ở TP Hòa Bình.

Qua công tác trinh sát, cơ quan công an phát hiện từ khi giải đấu bóng đá World cup 2022 diễn ra, trên địa bàn xuất hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ, được các đối tượng cầm đầu tổ chức chuyên nghiệp, kết nối với nhà cái quản lý các trang website cá độ.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ở Hòa Bình bị bắt giữ (Ảnh: Nguyễn Hùng).

Trong số các đối tượng đánh bạc, nổi lên đối tượng Giang Trọng Tuấn (tức Tuấn "Duyên", 32 tuổi, trú phường Phương Lâm, TP Hòa Bình).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ngày 5/12, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra hành chính các đối tượng: Trương Thiên An (tức An "Bi", SN 19930; Vũ Đình Thịnh (SN 1983) cùng trú TP Hòa Bình về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Căn cứ lời khai của các đối tượng trên và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Giang Trọng Tuấn.

Tiếp tục kiểm tra hành chính đối tượng Nguyễn Việt Đức (tức Đức "Đông", SN 1981, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình). Đối tượng này khai nhận, được Đinh Quốc Trọng (tức Trọng "Trại", SN 1991, trú phường Phương Lâm) cắt trang cá độ bóng đá để thực hiện hành vi đánh bạc.

Qua tài liệu thu thập được cũng như khai thác các đối tượng đã bị bắt giữ, cơ quan công an xác định Trọng là người cung cấp trang cá độ cho Tuấn, sau đó đối tượng này tổ chức việc cá độ cho nhiều đối tượng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ và truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.