"Ông trùm" người Ukraine cầm đầu băng cho vay lãi nặng ở Việt Nam

Ngày 8/4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TPHCM và Công an tỉnh Khánh Hòa, triệt phá đường dây "tín dụng đen" do người nước ngoài cầm đầu.

Trước đó, Cục C02 phát hiện nhóm người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp nhằm núp bóng, sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Cảnh sát lấy lời khai Bugaevskiy Tymur mặc áo vàng (Ảnh: Thuận Thiên).

Qua điều tra, cảnh sát xác định Bugaevskiy Tymur (SN 1990) và Kravchuk Iryna (SN 1985, cùng quốc tịch Ukraine) là những người có liên quan. Mới đây, khi cả 2 nhập cảnh vào Việt Nam đã bị cảnh sát bắt giữ; đồng thời khám xét 4 công ty ở TPHCM.

Theo Cục C02, đường dây tội phạm trên do Katerynchyk Roman (SN 1986, quốc tịch Ukraine) cầm đầu. Roman cấu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (SN 1971, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, ngụ quận 4) để hoạt động "tín dụng đen" thông qua một ứng dụng.

Kravchuk Iryna (áo trắng) bị cảnh sát thẩm tra (Ảnh: Thuận Thiên).

Cảnh sát xác định từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay nặng lãi. Đến tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Từ tài liệu thu thập được, nhà chức trách cho biết, nhóm này đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay với lãi suất 365%-1.971%/năm, qua đó thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 người lên làm việc, tạm giữ 68 laptop, gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.