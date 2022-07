Ông "trùm" buôn lậu xăng khai bị dọa vì cắt tiền hối lộ cán bộ biên phòng

Sáng 13/7, tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án quân sự Quân khu 7 tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép" và "không tố giác tội phạm". Đây là vụ án có liên quan đến đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, do Phan Thanh Hữu - Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh - cầm đầu.

Quang cảnh phiên tòa sáng 13/7. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Đầu phiên xử sáng nay, HĐXX đã dành nhiều thời gian cho các luật sư thẩm vấn ông Phan Thanh Hữu và bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia), cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang).

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thế Anh bị xét xử với 2 tội danh "nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép".

Theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, Hữu quen Thế Anh từ năm 2011. Khoảng tháng 9/2019, Hữu nhờ bị cáo Thế Anh giúp đỡ cho hoạt động buôn lậu xăng của mình và được Thế Anh đồng ý. Theo thỏa thuận, mỗi tháng Hữu chi tiền hối lộ cho Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Tổng số tiền từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Phan Thanh Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh tổng cộng 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đầu năm 2020, Thế Anh đề nghị Hữu chi thêm tiền cho cấp trên và một số lực lượng khác, với số tiền mỗi tháng là 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận. Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2020, mỗi tháng Hữu chi cho Nguyễn Thế Anh 60.000 USD và 950 triệu đồng. Tổng cộng là 360.000 USD và 5,7 tỷ đồng.

Tháng 8/2020, Phan Thanh Hữu biết Nguyễn Thế Anh đã chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9/2020 đến tháng 1/2021, mỗi tháng Phan Thanh Hữu chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 10.000 USD, tổng cộng 50.000 USD.

Như vậy, tổng số tiền Phan Thanh Hữu đã chi để hối lộ cho Nguyễn Thế Anh trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 1/2021 là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Thế Anh nhờ bị cáo Nguyễn Văn An (em họ) nhận hộ.

Luật sư Nguyễn Danh Huế thẩm vấn ông Phan Thanh Hữu. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại phiên tòa sáng nay, luật sư Nguyễn Danh Huế (bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Thế Anh) hỏi ông Hữu từ năm 2011 có thường xuyên liên hệ với Nguyễn Thế Anh và có nhớ số điện thoại của Thế Anh không? Ông Hữu khai không thường xuyên liên hệ với Thế Anh và chỉ nhớ số điện thoại cuối của ông Thế Anh là 73.

Trả lời câu hỏi của luật sư Huế, ông Hữu khai, chỉ thỏa thuận số tiền hối lộ với Thế Anh về công việc buôn lậu xăng và được sự chấp nhận của Thế Anh, chứ Thế Anh không biết cụ thể Hữu buôn lậu như thế nào.

Ông Phan Thanh Hữu. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Hữu khai tiếp, ông không biết cụ thể Thế Anh chi tiền cho các lực lượng khác như thế nào, chỉ biết đưa tiền cho Thế Anh và Thế Anh nói "sẽ bao hết".

Tiếp tục trả lời thẩm vấn luật sư Huế, ông Hữu khai biết Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang qua "anh em" biên phòng, chứ không liên lạc với Thế Anh. Khi biết Thế Anh chuyển công tác về Kiên Giang, không liên quan trực tiếp công tác chống buôn lậu, nên Hữu đã cắt "lương tháng" cho Thế Anh.

"Tại sao biết Thế Anh không liên quan đến buôn lậu xăng của mình mà ông vẫn chi tiền?", luật sư Huế hỏi, ông Hữu giải thích do Nguyễn Văn An (em họ Nguyễn Thế Anh) gọi điện hỏi tiền và Thế Anh có dọa "anh muốn gì". Do lo sợ khi tàu của mình xuống Kiên Giang nên Hữu vẫn trả "lương tháng" cho Nguyễn Thế Anh.

Ông Phan Thanh Hữu khai tiếp, ông buôn lậu xăng liên quan đến Nguyễn Thế Anh từ khoảng tháng 9/2019 đến khoảng tháng 1/2021, đã không bị lực lượng biên phòng bắt giữ; khi Nguyễn Thế Anh về Kiên Giang công tác, hoạt động buôn lậu xăng của ông Hữu cũng không bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trước lời khai của Hữu, bị cáo Nguyễn Thế Anh được yêu cầu lên bục khai báo để trả lời thẩm vấn của luật sư Đặng Văn Cường (bảo vệ cho bị cáo). Bị cáo này khẳng định, lời khai của ông Hữu là không chính xác, bị cáo không nhận tiền của Hữu và không gọi điện dọa Hữu như lời Hữu khai, vì không có số điện thoại của Hữu.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh khẳng định trước tòa, lời khai và tâm thư viết tại cơ quan điều tra là được người khác hướng dẫn, không thể hiện ý chí của mình. Bị cáo này có trả lời luật sư là bị cán bộ điều tra ép cung, bắt khai theo hướng dẫn. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được tiếp tục làm rõ ở phần sau.

Ngoài ra, trong vụ án cơ quan tố tụng cáo buộc, khi vụ việc bị khởi tố, Nguyễn Thế Anh đã đưa cho Nguyễn Văn An 50 triệu đồng và nhờ người cho An trốn sang Lào. Nội dung này bị cáo Nguyễn Thế Anh cũng bác bỏ trong phiên tòa sáng nay.