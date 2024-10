Ông chủ ngoại quốc sập bẫy nữ phiên dịch viên kiêm giúp việc nhà

Ngày 9/10, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã khởi tố bị can Lại Thu Hà (42 tuổi, quê Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng tháng 6, ông C. (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến Đà Nẵng làm việc và thuê Lại Thu Hà làm phiên dịch kiêm luôn người giúp việc nhà.

Bị can Lại Thu Hà (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hà đã liên hệ với chị Đ.N.T. (trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để thuê căn hộ trong khu đô thị Phú Gia (quận Thanh Khê) khi được ông chủ nhờ vả. Ông C. cũng nhờ Hà thay mặt ký hợp đồng và cho Hà về ở chung nhà làm giúp việc kiêm luôn phiên dịch cho mình.

Thời gian đầu, ông C. trực tiếp trả tiền thuê nhà. Đến cuối tháng 8, Hà bị đòi nợ vay khoảng 200 triệu đồng nên nảy sinh ý định lấy tiền thuê nhà của ông chủ để trả nợ.

Hà thuyết phục ông C. đưa tiền để thanh toán cho chủ nhà. Ông này tin tưởng nên đưa cho Hà 40 triệu đồng, tuy nhiên, Hà lại dùng số tiền trên để trả nợ cá nhân hết.

Để tránh việc chủ nhà đòi tiền, Hà viện lý do ông C. bận đi công tác hoặc đang gặp khó khăn trong công việc nên chưa có tiền. Hà còn viện lý do công an kiểm tra để mượn hộ chiếu của ông C. đưa cho chủ nhà làm tin.

Khi ông chủ cần lấy lại hộ chiếu, nữ giúp việc này nói dối công an đang giữ và phạt 2 người 10 triệu đồng.

Ngày 14/9, ông C. đưa cho Hà 10 triệu đồng để "đóng phạt". Hà mang 10 triệu đồng đến đóng tiền nhà cho chị T. và nói ông chủ muốn kết thúc thuê nhà vào ngày 30/9.

Ngày 27/9, chị T. đến gặp ông C. để lấy số tiền còn lại thì vụ việc chiếm đoạt tài sản của Hà mới được phát hiện.