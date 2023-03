Ô tô quá hạn đăng kiểm, tài xế hay chủ xe sẽ bị phạt?

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-05V ở Long Biên, Hà Nội mới bị công an khám xét (Ảnh: Công an cung cấp).

Một bạn đọc hỏi: "Tôi hiện là tài xế, làm việc cho nhà xe 1 nhà xe chạy tuyến cố định Hà Nội - Đà Nẵng. Ô tô tôi lái hiện đã hết hạn đăng kiểm, nhưng chủ xe vẫn chưa đưa xe đi đăng kiểm. Mới đây, chủ xe đã giao ô tô này cho tôi chạy. Vậy xin hỏi quý báo, ô tô quá hạn đăng kiểm mà vẫn tham gia giao thông, nếu bị xử phạt thì công an phạt tôi hay là chủ xe?".

Vấn đề bạn hỏi, Luật sư Trần Thị Hậu, Công ty Luật Hợp danh FDVN xin trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008, khi tham gia giao thông, người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

"a) Đăng ký xe;

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới."

Do vậy, khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang giấy tờ chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ sở đăng kiểm xe cơ giới kiểm tra, xác nhận.

Theo nội dung tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, ngày 12/8/2021 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thì tùy thuộc vào từng loại xe mà chu kỳ kiểm định có sự khác nhau.

Do đó, ô tô phải định kỳ đăng kiểm để được cấp giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định. Trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm đồng nghĩa với việc xe chưa đủ điều kiện để lưu thông và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, thì: Người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi điều khiển xe có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc);

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng khi điều khiển xe không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Ngoài bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

Đồng thời, tại Điều 30 Nghị định này cũng quy định chủ phương tiện cũng sẽ bị xử phạt với mức phạt từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức khi có hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông.

Và bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức khi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không có Giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe có quy định phải kiểm định) hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ 01 tháng trở lên (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) tham gia giao thông.

Như vậy, theo quy định trích dẫn nêu trên khi để ô tô quá hạn đăng kiểm lưu thông thì cả chủ xe và người điều khiển xe điều bị xử phạt. Do vậy, chủ xe và tài xế phải đảm bảo ô tô mà mình quản lý, điều khiển, lưu hành phải đảm bảo đầy đủ điều kiện mà pháp luật quy định.