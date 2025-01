Ô tô chở 500kg pháo hoa đậu trên cao tốc TPHCM - Trung Lương

Ngày 2/1, Công an huyện Bến Lức ra quyết định tạm giữ Lê Văn Sơn (41 tuổi), Lê Minh Hiếu (23 tuổi, cùng ngụ TPHCM), Nguyễn Thanh Thủy (46 tuổi, quê Bình Phước) và Trịnh Minh Quang (28 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra hành vi mua bán hàng cấm.

Số pháo hoa trên ô tô và nhóm 4 người trên xe gần đó bị công an bắt giữ (Ảnh: M.T.).

Lúc 15h ngày 30/12/2024, Công an huyện Bến Lức phối hợp với Cục CSGT tuần tra trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Công an phát hiện ô tô mang biển số 50G-018.76 đậu gần trạm thu phí cao tốc, thuộc xã An Thạnh (huyện Bến Lức), liền kiểm tra.

Ông N.D.T. (66 tuổi, tài xế giao hàng) cho biết, ông được một người lạ đặt xe chở 14 thùng carton giao cho một người đi ô tô mang biển số 61K-107.58, đậu cách đó 500m. Công an kiểm tra phát hiện số hàng này là 250 hộp pháo hoa nặng 500kg.

Kiểm tra ô tô trên, công an phát hiện Sơn, Hiếu, Thủy và Quang ngồi bên trong, đang dùng laptop giao dịch bán pháo hoa cho khách.

Công an bắt giữ nhóm này đưa về trụ sở. Những người này khai không trực tiếp vận chuyển pháo mà thuê dịch vụ xe giao hàng, trong lúc chờ khách đến nhận hàng thì bị bắt quả tang.