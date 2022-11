Nữ quân nhân "rởm" lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,3 tỉ đồng

Ngày 29/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ hình sự Cao Thị Thu Hà (SN 1990, trú xã Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cao Thị Thu Hà tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An (Ảnh: H.H).

Kết quả điều tra bước đầu thể hiện, Cao Thị Thu Hà giới thiệu bản thân đang công tác trong một đơn vị quân đội, thuộc Quân khu 4, có mối để mua được ô tô giá rẻ, chênh lệch so với thị trường 100-200 triệu đồng/chiếc.

Tin lời Hà, có 3 người ở huyện Diễn Châu và Nghĩa Đàn (Nghệ An) chuyển tổng cộng 3 tỉ 470 triệu đồng cho người phụ nữ này để mua xe nhằm bán ra thị trường ăn chệnh lệch.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác minh được, trong thời gian vừa qua, Cao Thị Thu Hà giới thiệu bản thân rất thân thiết với lãnh đạo một ngân hàng nhà nước, có thể xin việc cho người có nhu cầu. Bằng thủ đoạn này, Hà chiếm đoạt của một nạn nhân ở huyện Nghĩa Đàn số tiền 850 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hơn 4,3 tỉ đồng, người phụ nữ này dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời thông báo ai là nạn nhân của Cao Thị Thu Hà liên hệ để được giải quyết quyền lợi.