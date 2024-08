Nữ kế toán ở Bình Dương làm giả lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can, tạm giam Ngô Thị Thương (SN 1974, ngụ TP Thuận An, Bình Dương) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Ngô Thị Thương tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra, Công an Bình Dương xác định Thương làm kế toán trưởng một công ty tại TP Thuận An đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Thương làm giả 1 phiếu thay đổi dịch vụ SMS và 5 lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng trong tài khoản của công ty.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.