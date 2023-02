Nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở Hà Giang làm đơn kháng cáo

Ngày 24/2, trao đổi với PV Dân trí, chị T.N.L. (29 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội), nữ hướng dẫn viên du lịch trong vụ hiếp dâm tại homestay Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, bản thân đã có đơn kháng cáo gửi TAND huyện Hoàng Su Phì.

Trước đó, ngày 21/2, TAND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) mở phiên tòa xét xử tuyên phạt bị cáo Triệu Tạ Mềnh (32 tuổi, ở huyện Hoàng Su Phì) 3 năm tù về tội hiếp dâm.

Hội đồng xét xử cũng buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại với số tiền 14,9 triệu đồng. Tuy nhiên, thân chủ và luật sư của bị hại đã kháng cáo cho rằng bản án chưa đủ sức răn đe với bị cáo.

Chị L. cùng luật sư vừa gửi đơn kháng cáo tới TAND huyện Hoàng Su Phì (Ảnh: NVCC).

Theo chị L. (bị hại), chị đã kháng cáo về 2 vấn đề đó là bản án 3 năm tù của bị cáo Mềnh là và số tiền bồi thường.

"Hành vi xâm hại tình dục và bạo lực không được chấp nhận và sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật, chính vì thế, luật sư của tôi vừa có đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Đối tượng gây ra vụ việc phải nhận một bản án thích đáng, đủ sức răn đe hơn nữa", chị L. nói.

Theo chị L., vụ việc này cũng làm nổi lên vấn đề an ninh và sự an toàn cho khách du lịch khi đến nghỉ tại các homestay hay khu du lịch. Các cơ quan chức năng cần có sự quan tâm phòng ngừa để đảm bảo an ninh và sự an toàn cho người dân và du khách.

Theo cáo trạng, Mềnh khai bản thân đã có vợ và hai con, làm lái xe ôm chở khách du lịch cho khu nghỉ dưỡng nơi chị L. bị hiếp dâm.

Vào tối 17/9/2022, Mềnh cùng ăn tối tại homestay. Trong bữa tối, nghi phạm có giao lưu và uống rượu cùng với nhóm của chị L.

Mềnh quan sát thấy chị L. có biểu hiện say rượu, sau đó lễ tân khu du lịch phải đưa chị L. lên phòng nghỉ. Khoảng 0h ngày 18/9/2022, Mềnh nảy sinh ý định hiếp dâm chị L. nên đã đến phòng chị này, thực hiện hành vi phạm tội.