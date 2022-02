Nữ giám đốc ở Hà Nội làm giả thực phẩm hỗ trợ sinh lý đàn ông

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1991, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Bình An - Công ty Bình An) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1994, trú tại xã Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội) về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Theo cáo trạng, ngày 11/8/2020, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an TP Hà Nội) phát hiện đôi nam nữ đang kiểm đếm hàng hóa có biểu hiện nghi vấn tại khu vực quận Cầu Giấy.

Tổ công tác kiểm tra, phát hiện 606 hộp thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng nhãn hiệu ALIPAS pro, trên bao bì ghi: Sản xuất và chịu trách nhiệm về sản phẩm là Công ty Bình An. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ.

Kiểm tra xưởng sản xuất và 2 kho chứa hàng hóa của Công ty Bình An tại địa chỉ xã Cam Thượng (Ba Vì, Hà Nội), cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ gần 6.000 hộp thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng ALIPAS pro.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ kết luận, sản phẩm thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng ALIPAS pro của Công ty Bình An là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu ALIPAS đang được bảo hộ cho Công ty cổ phẩn dược phẩm ECO.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm thực phẩm ALIPAS do nước ngoài sản xuất có tác dụng hỗ trợ chức năng sinh lý cho nam giới bán chạy trên thị trường, tháng 5/2020, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Thùy Linh đã bàn bạc, thống nhất cùng làm giả sản phẩm ALIPAS của Công ty cổ phần dược phẩm ECO, lấy tên là ALIPAS pro do Công ty Bình An sản xuất, để bán lại kiếm lời.

Tiến chịu trách nhiệm thiết kế maket mẫu vỏ hộp, bao bì, nhãn mác sản phẩm với cách đọc, kiểu dáng chữ giống với sản phẩm ALIPAS, có biểu tượng cờ nước Mỹ, có số điện thoại tổng đài của nước Mỹ trên vỏ hộp.

Về thành phẩm, hàm lượng, Tiến sử dụng mã vạch ghi trên vỏ hộp dựa trên mẫu sản phẩm MENX PLUS của Công ty Bình An. Tiến mua nguyên liệu sản phẩm và chuyển đến cho Linh đóng thành phẩm.

Nguyễn Thị Thùy Linh chịu trách nhiệm đặt in vỏ hộp mang tên Công ty Bình An là đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm, đóng viên nang, đóng lọ, đóng hộp thành phẩm, chịu trách nhiệm về hồ sơ tự công bố sản phẩm và chuyển lại cho Tiến tiêu thụ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 6.550 sản phẩm nhãn hiệu ALIPAS pro, giá tương đương giá trị sản phẩm ALIPAS hàng chính hãng là hơn 4,5 tỷ đồng.