Nữ giám đốc công ty may chỉ đạo công nhân làm giả thương hiệu nổi tiếng

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, ngày 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Ngô Thị Hồng Vân (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH may xuất khẩu Thanh Vân (Công ty Thanh Vân), về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Ngô Thị Hồng Vân bị khởi tố vì chỉ đạo công nhân làm giả hàng nghìn sản phẩm giả thương hiệu nổi tiếng (Ảnh: Công an Thái Bình).

Theo cơ quan công an, quá trình kiểm tra xưởng may, kho hàng của Công ty TNHH may xuất khẩu Thanh Vân tại xã Hòa Bình, huyện Kiến Xương, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 1.230 chiếc áo và 950 chiếc quần gắn mác các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để giám định.

Cơ quan chức năng tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để giám định (Ảnh: Công an Thái Bình).

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và kết luận giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình xác định Công ty Thanh Vân không có thỏa thuận hợp tác sử dụng nhãn hiệu, không ký kết hợp đồng sản xuất với công ty sở hữu nhãn hiệu.

Mặc dù biết nhãn hiệu đó được bảo hộ tại Việt Nam nhưng Vân vẫn mua nguyên vật liệu và chỉ đạo công nhân sản xuất số hàng hóa giả mạo trên với tổng giá trị trên 580 triệu đồng để bán ra thị trường nhằm thu lời bất chính.

Vụ án đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.