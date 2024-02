Nữ đạo chích 9X hoành hành giữa ban ngày

Ngày 1/2, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), đơn vị này đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Bích (30 tuổi, trú xã Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Đỗ Thị Bích tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn (Ảnh: V. Hậu).

Theo tài liệu điều tra, nữ bị can này đã từng bị tuyên án liên quan đến tội danh Trộm cắp tài sản. Từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, Đỗ Thị Bích thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của các hộ dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Trong quá trình khám xét nơi ở của Bích, công an thu giữ 45 triệu đồng, 3 điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan.

Bước đầu, Bích thừa nhận gây ra 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Người phụ nữ này ban ngày thường đi nghe ngóng, phát hiện nhà người dân nào sơ hở sẽ lẻn vào và lấy đi tiền mặt, tài sản có giá trị khoảng 80 triệu đồng.