Những chú mèo mang "nhiệm vụ đặc biệt" trong nhà tù an ninh tối đa

Cơ sở Cải huấn Pendleton là nhà tù an ninh tối đa tọa lạc ở Pendleton, Indiana, Hoa Kỳ. Cơ sở này giam giữ những nam thanh niên phạm tội giết người, cướp của, hiếp dâm. Nơi đây còn nổi tiếng với các chương trình dạy nghề, tình nguyện và chăm sóc động vật để giúp tù nhân phục hồi chức năng và quan trọng hơn là tái hòa nhập cộng đồng.

Mèo và phạm nhân chữa lành cho nhau

Từ tháng 5/2015, Cơ sở Cải huấn Pendleton đã áp dụng một chương trình mới có tên là FORWARD, viết tắt của Felines and Offenders Rehabilitation with Affection, Reformation and Dedication (Phục hồi chức năng cho mèo và người phạm tội bằng sự cảm thông, chữa lành và phục vụ tận tâm).

Mèo và tù nhân chung sống trong nhà tù Pendleton (Ảnh: indystar).

Hợp tác với Liên đoàn Bảo vệ Động vật của Indiana, chương trình này đưa những chú mèo bị bỏ rơi, ngược đãi vào "khu bảo tồn mèo" của nhà tù, một căn phòng rộng rãi với các cột cào, cấu trúc leo trèo và các ngóc ngách để ẩn nấp dành riêng cho mèo. Không ai khác ngoài các phạm nhân sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc chúng.

Mèo và tù nhân trở nên thân thiết (Ảnh: boredpanda).

6 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, các phạm nhân đến căn phòng dành riêng cho mèo để làm việc và nhận được 20 xu một giờ. Công việc của họ là chăm sóc những chú mèo bị bỏ rơi và chuẩn bị cho chúng để được nhận nuôi.

LaRussa, người ngồi sau song sắt vì âm mưu cướp tài sản, đã tham gia vào chương trình từ năm 2017, anh ta đang chăm sóc một chú mèo 7 tuổi tên là Clover.

Mỗi ngày, đúng 7h sáng, LaRussa và các bạn tù đến khu bảo tồn mèo để dọn dẹp, thay khay vệ sinh, cho mèo ăn và uống nước. Tất cả mọi việc như cắt móng vuốt, chải lông và làm sạch tai mèo đều là những nhiệm vụ hàng ngày của họ.

Các tù nhân dọn dẹp chỗ ở, làm đồ chơi cho mèo (Ảnh: boredpanda).

Theo chương trình, mèo không thể phán xét tù nhân về những việc làm sai trái của họ. Chúng không thể đánh giá mức độ nghiêm trọng của tội ác, và đó chính xác là điều khiến mối quan hệ giữa những phạm nhân tại Cơ sở Cải huấn Pendleton và những con mèo sống ở đó trở nên đặc biệt.

Những chú mèo và các tù nhân, cả hai đều bị ràng buộc bởi những bức tường nhà tù và quá khứ rắc rối, đang hàn gắn lẫn nhau từng ngày.

"Tôi tin rằng những chú mèo đã thay đổi tôi rất nhiều", tù nhân LaRussa nói, . "Tôi đã học cách quan tâm đến những thứ khác ngoài bản thân mình. Bây giờ, tôi chỉ muốn chăm sóc chúng một cách tốt nhất".

Giảm tỷ lệ tái phạm

Chương trình chăm sóc thú cưng trong các nhà tù Hoa Kỳ bắt đầu vào những năm 1980 như một cách để giảm tỷ lệ tái phạm. Ban đầu chương trình chỉ tập trung chăm sóc chó, sau đó mở rộng ra mèo và thậm chí cả ngựa.

Monica Solinas-Saunders, Phó Giáo sư tại Đại học Indiana, người nghiên cứu về đề tài giam giữ và cải tạo phạm nhân, cho biết các chương trình này đã cải thiện đáng kể về tỷ lệ tái phạm, phát triển các kỹ năng mềm của tù nhân và bồi đắp các thuộc tính cá nhân giúp họ định hướng cuộc sống, "nó làm tăng lòng tự trọng và sự thấu cảm, đó là điều mà chúng tôi thực sự đánh giá cao trong xã hội ngày nay".

Tori Kypreos, người giám sát chương trình tại Pendleton, đã nhận thấy các chuyển biến tích cực của tù nhân qua chương trình này. "Những chú mèo dạy họ về tinh thần trách nhiệm, chúng phụ thuộc rất nhiều vào các tù nhân, vì vậy việc tận tâm chăm sóc chúng mỗi ngày là điều quan trọng nhất đối với họ", người giám sát nói.

Theo phạm nhân LaRussa, một vài chú mèo từng bị ngược đãi nghiêm trọng rất dễ kích động và khó tiếp nhận tình thương của con người, nhưng công việc của anh ta là chăm sóc chúng và anh ta sẽ không từ bỏ.

"Rất nhiều người trong chúng ta đã từ bỏ cuộc sống, bao gồm cả tôi. Khi chăm sóc những chú mèo, tôi đã học được tính kiên nhẫn và không bao giờ bỏ cuộc", tù nhân này chia sẻ.