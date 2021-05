Nhóm nam nữ mở tiệc ma túy trong chung cư giữa mùa dịch

Dân trí Nhóm nam nữ mua ma túy về tổ chức sử dụng rồi mở nhạc công suất lớn, nhảy múa tại một chung cư trên đường Ngô Quyền (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngày 17/5, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đang củng cố hồ sơ đề xuất xử lý nhóm thanh niên nam nữ mở tiệc ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn.

Trước đó, Công an phường An Hải Tây nhận tin báo, khoảng một tuần nay, tại chung cư An Trung 2 (đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà) xuất hiện nhóm đối tượng thường xuyên mở nhạc công suất lớn, nhảy múa gây mất an ninh trật tự.

Nhóm nam nữ cùng tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua theo dõi, khoảng 3h sáng 17/5, Công an phường An Hải Tây bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính căn hộ 8C22 thuộc chung cư nói trên. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 4 đối tượng gồm P.Đ.H. (SN 1987, trú Quảng Trị), N.X.K. (SN 1998, trú Quảng Trị), T.T.D.A. (SN 1996, trú Đà Nẵng) và N.T.P. (SN 1994, trú Quảng Nam) đang "phê" ma túy.

Tại hiện trường, công an cũng thu giữ được 1 bộ loa kẹo kéo gồm dàn loa con, loa bass, đèn nháy… Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận đã mua ma túy về tổ chức sử dụng tại căn hộ trên.

Khánh Hồng