Nhiều người lợi dụng vụ nữ sinh lớp 10 tự tử để kích động mạng xã hội

Ngày 21/4, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng có hành vi thu thập thông tin, hình ảnh nhằm kích động, lôi kéo cộng đồng mạng liên quan vụ việc nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên đại học Vinh tự tử.

Tối ngày 19/4, ông N.Đ.D. (35 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh đang chụp ảnh nhà riêng một nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên đại học Vinh tại phường Lê Mao (thành phố Vinh) thì bị chủ nhà và người dân phát hiện, trình báo công an.

Ông N.Đ.D. trình báo sự việc tại cơ quan công an (Ảnh: N.L).

Quá trình làm việc với công an, ông D. xác nhận trưa 19/4 có sử dụng điện thoại cá nhân chụp ảnh nhà riêng của một nữ sinh tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong số 5 học sinh bị cộng đồng mạng cho rằng liên quan cái chết của em N.T.Y.N. - nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên đại học Vinh.

Đến tối, khi ông D. đang chụp ảnh nhà riêng của một nữ sinh trú tại thành phố Vinh thì bị phát hiện.

Ông D. khai mục đích của việc thu thập thông tin, chụp ảnh nhà riêng các nữ sinh này là để tung lên mạng Facebook nhằm kích động, lôi kéo cộng đồng mạng gây áp lực cho các nữ sinh và gia đình. Ông N.Đ.D. thừa nhận hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm.

Ngày 20/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cũng triệu tập nữ sinh L.T.T. (19 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh) về hành vi đăng tải thông tin kích động bạo lực học đường trên mạng xã hội.

Trang Facebook một nữ sinh bị cho là có liên quan đến cái chết của em N. cùng người thân bị thu thập, đăng lên các nhóm... (Ảnh: L.N).

Bên cạnh đăng tải hình ảnh, clip vụ 2 nữ sinh đánh nhau kèm thông tin "không ai ra can ngăn", nữ sinh này còn đăng tải nội dung chưa xác thực, kích động bạo lực liên quan việc em N.T.Y.N. tự tử nghi do bạo lực học đường.

Làm việc với công an, T. khai có tham gia một số hội nhóm Facebook được lập sau khi em N. qua đời, sau đó sử dụng thông tin từ các nhóm này đăng lên trang cá nhân nhằm "câu view".

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trường THPT chuyên đại học Vinh tự tử, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp xác minh thông tin. Tuy nhiên, vụ việc đang bị một số đối tượng xấu lợi dụng để kích động, lôi kéo người dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Công an thành phố Vinh đã xác định được một số tài khoản vi phạm, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không chia sẻ, lan truyền thông tin thiếu kiểm chứng khi chưa có kết luận từ các cơ quan chức năng.