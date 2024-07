Nhân viên văn phòng đăng ký đất đai bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 6/7, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi làm viêc đối với Hồ Văn Ngôn (SN 1974, trú phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Hồ Văn Ngôn là nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ.

Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2020 đến năm 2022, bà D.T.H.N. có mối quan hệ quen biết với Ngôn. Bà N. thường nhận các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ để thay họ làm thủ tục đăng ký biến động (tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng…) và một số thủ tục có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh bắt Hồ Văn Ngôn (Ảnh: Công an Quảng Nam).

Một số người dân muốn rút ngắn thời gian nhận kết quả, nhờ bà N. làm nhanh. Bà N. trực tiếp liên hệ, được Ngôn đồng ý giúp làm nhanh, có kết quả sớm và thỏa thuận số tiền phải bồi dưỡng đối với từng hồ sơ.

Cụ thể, làm hồ sơ chuyển nhượng, bà N. đưa cho Ngôn khoảng 3 triệu đồng; hồ sơ bổ sung nhà và đất "giá" khoảng 20 triệu đồng.

Qua điều tra xác định từ năm 2020 đến năm 2022, Ngôn lợi dụng chức vụ, quyền hạn là nhân viên Chi nhánh Văn phòng đất đai thành phố Tam Kỳ đã giúp bà D.T.H.N. làm nhanh các thủ tục liên quan đến đất đai và nhận bồi dưỡng nhiều lần từ bà N. với số tiền trên 165 triệu đồng.