Nhân viên ngân hàng rởm dùng chiêu lãi suất thấp lừa hàng trăm người

Chiều 21/6, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an Quận 8 - TPHCM bắt giữ, triệu tập 10 đối tượng có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trước đó, khoảng giữa tháng 5/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị L.Q.T. (SN 1992, trú tại thành phố Hà Tĩnh) về việc trong thời gian ngắn bị một số đối tượng lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an thành phố Hà Tĩnh).

Các đối tượng hứa với bị hại cho vay tiền lãi suất thấp nhưng phải nộp tiền bảo hiểm gói vay trước. Với hình thức này, nhóm đối tượng đã lừa của chị T. số tiền 57 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an thành phố Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh phối hợp với Công an Quận 8 - TPHCM triệu tập, bắt giữ 10 đối tượng.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2021 đến nay, nhóm của Lê Thị Minh Thu (SN 1992, trú tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) thuê nhà tại Quận 8 làm "trụ sở", lên mạng mua dữ liệu điện thoại của nhiều người, sau đó chia nhau tìm Zalo của một số điện thoại bất kỳ. Nhóm này xưng là nhân viên ngân hàng, nói đang có gói vay với lãi suất thấp, giải ngân cực kỳ nhanh.

Tiếp đó, chúng gửi một bảng tính lãi và gốc, với các mức vay 20-70 triệu đồng. Nếu vay 20 triệu đồng thì tiền lãi một tháng 200.000 đồng, 30 triệu đồng là 300.000 đồng... Khi "con mồi" đồng ý vay tiền, người của nhóm này đề nghị đóng thêm một số khoản như phí bảo hiểm gói vay trước, phí thẩm định, phí đăng ký giao dịch... Mỗi khoản phí này tương ứng mức 5-10 triệu đồng.

Tin lời, hàng trăm người đã thỏa thuận vay và nhiều lần trích từ 5 đến vài chục triệu đồng để đóng các khoản phí trên, với hy vọng được vay tiền với lãi suất thấp, nhưng không được giải ngân như cam kết. Sau khi chiếm đoạt một số tiền nhất định của khách, nhóm Minh cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định từ cuối năm 2021 đến nay, nhóm này thực hiện trót lọt 200 vụ lừa đảo tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, TPHCM..., thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng.