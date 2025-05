Nhận gán nợ bằng ma túy, nữ nhân viên thẩm mỹ "lãi" 18 năm tù

Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy đối với Trần Văn Đường (SN 1993, trú xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Hoàng Văn Đức (SN 1995) và Hoàng Thị Hà (SN 1995), cùng trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, ngày 27/5/2024, công an bắt giữ Đường khi người đàn ông này đang có hành vi mua bán 10 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nơi ở của Đường, công an thu giữ thêm 1.000 viên ma túy tổng hợp.

Từ phải qua trái: Hoàng Thị Hà, Trần Văn Đường và Hoàng Văn Đức tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang)

Đường khai đã mua 5 gói ma túy của Đức với giá 30 triệu đồng. Từ lời khai của Đường, công an bắt giữ Đức.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai mua ma túy của Hoàng Thị Hà, giá 28 triệu đồng. Sau khi củng cố chứng cứ, công an bắt giữ Hà.

Quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, cả 3 bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

Về nguồn gốc số ma túy kể trên, bị cáo Hà khai đã nhận từ một người đàn ông tên Dũng, quê ở tỉnh Quảng Trị.

Nữ bị cáo khai nhận, khoảng đầu năm 2024, trong quá trình đi làm đẹp cho khách (Hà là nhân viên thẩm mỹ) có quen biết Dũng và cho người đàn ông này vay 30 triệu đồng.

Sau đó Dũng về Quảng Trị, Hà nhiều lần đòi nợ nhưng không có kết quả. Người phụ nữ này vào Quảng Trị tìm Dũng yêu cầu trả tiền nhưng anh ta viện lý do khó khăn, chưa có để trả. Dũng đề nghị gán nợ bằng 5 gói ma túy trị giá 30 triệu đồng, Hà đồng ý.

Số ma túy trên Hà mang về Nghệ An cất giấu, 5 tháng sau bán lại cho Đức, chấp nhận lỗ 2 triệu đồng so với khoản nợ của Dũng.

Xem xét vai trò của từng bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt mỗi bị cáo 18 năm tù.