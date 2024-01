Nguyên phó giám đốc ban quản lý rừng ở Hà Giang bị bắt

Ngày 14/1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Trực (SN 1977), là cán bộ Ban Quản lý rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hoàng Văn Trực tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Giang).

Theo cảnh sát, năm 2019, Hoàng Văn Trực là Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang, ở TP Hà Giang. Trong quá trình thực hiện phương án thí điểm giao khoán, gắn biển cây gỗ nghiến để quản lý tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang, Trực đã lợi dụng chức vụ, làm trái công vụ, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Trực đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.